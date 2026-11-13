В США политика Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) от 29 октября 2026 года должна расширить доступ к шести пептидам, позволив рецептурным аптекам производить и продавать их. Речь идет о BPC-157, Epitalon, KPV, MOTS-c, Semax и TB-500 — веществах, которые не одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и безопасность и эффективность которых не доказаны.

Об этом сообщает Fortune. Ранее потребители покупали такие пептиды преимущественно онлайн или в магазинах товаров для оздоровления. До 2023 года некоторые из них также продавались в рецептурных аптеках, однако в том году FDA запретило таким аптекам производить и продавать ряд пептидов из-за неуточненных существенных опасений относительно безопасности.

Голосование комитета

В июле 2026 года консультативный комитет проголосовал со счетом 8 против 6 за расширение доступа к шести пептидам. Перед голосованием ученые FDA неоднократно заявляли комитету, что имеющейся информации о безопасности и эффективности этих веществ недостаточно, чтобы разрешить аптекам их производить.

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший ранее призывал FDA пересмотреть ограничения 2023 года. Он также назначил восьмерых новых членов комитета, консультирующего FDA по этому вопросу; все они, согласно материалу, были связаны с компаниями, которые продают или продвигают пептиды.

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Как будет действовать политика

Политика предусматривает применение механизма, при котором регулятор решает не предпринимать правоприменительных мер. В этом случае аптекам сообщают, что они не будут иметь юридических последствий за производство и продажу шести перечисленных пептидов.

Такие аптеки могут изготавливать рецептурные препараты для пациентов, которым не подходят коммерчески доступные лекарства в одобренной форме или дозировке. Автор материала, профессор права Университета Вилланова Ана Сантос Рутшман, предупреждает, что аптеки не обязаны тестировать ингредиенты, полученные от внешних поставщиков. По ее оценке, увеличение числа точек продаж не будет означать появления регуляторной проверки безопасности и эффективности этих продуктов.

Сочетание BPC-157 и TB-500 некоторые инфлюенсеры называют Wolverine stack и рекламируют для наращивания мышечной массы и восстановления после тренировок.

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