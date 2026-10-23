В ЮАР отраслевая агентство Higher Health хочет сделать обязательными протоколы по изнасилованиям и сексуальному насилию, а также по безопасности в студенческих общежитиях и частном жилье. В настоящее время эти протоколы являются добровольными, сообщает Daily Maverick.

Представитель Higher Health Нашвир Немесар заявил, что после создания в 2020 году Технической рабочей группы по вопросам гендерно обусловленного насилия агентство обучило 5 814 сотрудников, в том числе работников университетской охраны и деканов по студенческим вопросам. В то же время он назвал финансирование существенной проблемой для реализации программ.

Проблемы с применением правил

В 2025 году Комиссия по гендерному равенству ЮАР сообщила парламенту, что большинство университетов имеют политики в отношении гендерно обусловленного насилия и сексуальных домогательств, однако применяют их непоследовательно. Только пять образовательных учреждений предоставили обновления для аудита.

Исследование трех университетов, среди которых Университет Нельсона Манделы, выявило медленные и слабые расследования. Комиссия также зафиксировала случаи, когда дисциплинарные обвинения формулировались, но не вручались обвиняемым студентам во время экзаменов, чтобы они могли завершить обучение.

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Адвокат Нтабисенг Сепанья, представлявшая выводы комиссии, подчеркнула необходимость временных мер защиты для заявителей на время расследования или судебного разбирательства. По ее мнению, обязанность по обеспечению альтернативных условий обучения или проживания должна возлагаться на человека, обвиняемого в причинении вреда, а не на заявителя.

Изменения в университетах

По данным Daily Maverick, Родосский университет заменил общие правила о домогательствах отдельной политикой в отношении сексуальных правонарушений среди студентов. Она сосредоточена на предотвращении, рассмотрении дел и поддержке пострадавших и предусматривает приоритет их безопасности.

В Университете Нельсона Манделы заявили о пересмотре профильных политик и усилении информационной работы о доступной помощи. По словам представительницы учреждения Зандиле Нгвенду, дела, переданные на формальное дисциплинарное рассмотрение, назначаются к слушанию в течение пяти дней после направления.

Исследовательница гендерно обусловленного насилия Лиза Веттен отметила, что до сих пор нет данных от всех университетов о количестве полученных жалоб. Она считает, что образовательные учреждения должны отвечать за рассмотрение таких обращений и анализировать случаи, в которых институциональная реакция оказалась неэффективной.

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