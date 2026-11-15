HMS Vengeance завершила рекордное 217-дневное подводное патрулирование — The Guardian
В Шотландии британская подводная лодка HMS Vengeance вернулась на военно-морскую базу Фаслейн после рекордного 217-дневного патрулирования под водой. Лодка начала миссию 12 апреля и завершила ее в воскресенье, проведя под водой более семи месяцев, сообщает The Guardian.
Новый рекорд патрулирования
Предыдущий рекорд продолжительности такого развертывания составлял 205 дней и был установлен предыдущим экипажем. HMS Vengeance является одной из четырех подводных лодок, несущих британские ракеты Trident и обеспечивающих возможность ядерного сдерживания.
Подводные лодки класса Vanguard, введенные в эксплуатацию в 1990-х годах, проектировались для походов продолжительностью от трех до четырех месяцев. Их экипаж составляет около 140 человек, а запасы продовольствия для длительных миссий, включая консервы, размещают в коридорах и других свободных местах.
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Местонахождение лодки держат в секрете, чтобы она не стала целью, поэтому пополнить запасы во время патрулирования невозможно. Экипаж соблюдает радиомолчание и не может отправлять сообщения наружу, однако способен получать новости и другую информацию.
Проблемы с обслуживанием флота
Увеличение продолжительности миссий связывают с медленными темпами технического обслуживания подводных лодок. Глава Королевского флота генерал сэр Гвин Дженкинс заявил на прошлой неделе, что Великобритания должна улучшить обслуживание субмарин для более быстрой ротации лодок.
В июле лейбористское правительство объявило 10-летний инвестиционный план на 26 млрд фунтов стерлингов для трех главных военно-морских баз страны — Фаслейна, Девонпорта и Портсмута. В то же время первую лодку нового класса Dreadnought, которая должна заменить Vanguard, ожидают не ранее примерно 2032 года. Это означает, что имеющиеся лодки должны оставаться на службе как минимум еще пять лет.