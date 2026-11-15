В Шотландии британская подводная лодка HMS Vengeance вернулась на военно-морскую базу Фаслейн после рекордного 217-дневного патрулирования под водой. Лодка начала миссию 12 апреля и завершила ее в воскресенье, проведя под водой более семи месяцев, сообщает The Guardian.

Новый рекорд патрулирования

Предыдущий рекорд продолжительности такого развертывания составлял 205 дней и был установлен предыдущим экипажем. HMS Vengeance является одной из четырех подводных лодок, несущих британские ракеты Trident и обеспечивающих возможность ядерного сдерживания.

Подводные лодки класса Vanguard, введенные в эксплуатацию в 1990-х годах, проектировались для походов продолжительностью от трех до четырех месяцев. Их экипаж составляет около 140 человек, а запасы продовольствия для длительных миссий, включая консервы, размещают в коридорах и других свободных местах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Местонахождение лодки держат в секрете, чтобы она не стала целью, поэтому пополнить запасы во время патрулирования невозможно. Экипаж соблюдает радиомолчание и не может отправлять сообщения наружу, однако способен получать новости и другую информацию.

Проблемы с обслуживанием флота

Увеличение продолжительности миссий связывают с медленными темпами технического обслуживания подводных лодок. Глава Королевского флота генерал сэр Гвин Дженкинс заявил на прошлой неделе, что Великобритания должна улучшить обслуживание субмарин для более быстрой ротации лодок.

В июле лейбористское правительство объявило 10-летний инвестиционный план на 26 млрд фунтов стерлингов для трех главных военно-морских баз страны — Фаслейна, Девонпорта и Портсмута. В то же время первую лодку нового класса Dreadnought, которая должна заменить Vanguard, ожидают не ранее примерно 2032 года. Это означает, что имеющиеся лодки должны оставаться на службе как минимум еще пять лет.

Читай нас в