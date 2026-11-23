В США Honda и Toyota отзывают автомобили из-за риска разрыва газогенераторов подушек безопасности Takata. В общей сложности кампании охватывают около 1,12 млн машин в Соединенных Штатах, а мировой объем отзыва Toyota составляет примерно 790 тыс. автомобилей. Об этом сообщает Motor1.

Какие автомобили отзывают

Honda отзывает 810 592 автомобиля: Honda Civic и CR-V 2012–2013 модельных годов, Honda Accord 2013 года, а также Acura ILX и RDX 2013 года. Кампания касается машин, которые изначально были проданы или впоследствии зарегистрированы в штатах и территориях США с высокой температурой и влажностью, в частности в Алабаме, Флориде, Джорджии, на Гавайях, в Луизиане, Миссисипи, Северной и Южной Каролине, Теннесси и Техасе.

Toyota в США отзывает 314 029 автомобилей. В перечень вошли Corolla 2003–2008 годов, Tundra 2005–2006 годов, Sequoia 2005–2007 годов и 4Runner 2016–2017 годов. Кампания также охватывает около 9 тыс. Lexus GX460 2017 года, один Lexus IS250 2011 года и примерно 1,1 тыс. Lexus SC430 2002–2010 годов.

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Бесплатная замена

Производители планируют бесплатно заменить газогенераторы. Toyota и Lexus сообщили, что дилеры будут заменять газогенератор передней пассажирской подушки безопасности. Honda планирует начать рассылать владельцам промежуточные уведомления с 18 декабря, но пока не назвала дату доступности запчастей. Toyota и Lexus ожидают разослать письма об отзыве 11 января 2027 года.

По данным Honda и Toyota, в рамках этих кампаний не зафиксировано разрывов газогенераторов, аварий или травм. Решение приняли после длительного мониторинга, выявившего признаки деградации пропеллента в определенных партиях газогенераторов и климатических зонах. Национальное управление безопасностью движения на трассах США рассматривает эти отзывы как превентивные.

В то же время дефектные компоненты Takata в рамках более широкой проблемы с 2009 года связывают как минимум с 28 смертями и более чем 400 травмами в США. По оценке американского регулятора, в стране в целом отозвали 67 млн подушек безопасности Takata. Владельцы могут проверить статус автомобиля по VIN-коду через инструмент поиска отзывов, а дилеры назначат обслуживание после поступления запчастей.

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