Японская компания Honda Motor планирует построить в центральной части американского штата Огайо новый автомобильный завод стоимостью $3 млрд. Предприятие будет производить гибридные автомобили и должно создать 2 тыс. рабочих мест.

Мощность и сроки запуска

По информации Channel NewsAsia, завод сможет производить до 240 тыс. автомобилей в год. Honda планирует начать производство на новом предприятии в 2029 году.

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Компания сообщила, что новый завод в центральном Огайо будет предназначен для выпуска гибридных автомобилей. Стоимость проекта составит $3 млрд.

Другие инвестиционные планы

Honda также заявила о намерении осуществить новые инвестиции в Канаде, а также в американских штатах Огайо, Джорджия и Алабама. Подробности об объемах этих вложений или конкретных проектах в сообщении не приводятся.

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