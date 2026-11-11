Японский автопроизводитель Honda повысил прогноз операционной прибыли на финансовый год, который завершится в марте 2027 года, до 780 млрд иен, или около $4,9 млрд. Предыдущий прогноз компании составлял 650 млрд иен, однако новая оценка все еще ниже ожиданий аналитиков на уровне 839 млрд иен.

Как сообщает The Japan Times, пересмотреть прогноз помогли рекордные продажи мотоциклов и высокий спрос в Северной Америке. В то же время операционная прибыль Honda за три месяца по 30 сентября составила 118 млрд иен — меньше прогноза аналитиков в 265 млрд иен.

Списания из-за электромобилей

Исполнительный вице-президент Honda Нория Кайхара заявил, что без учета убытков, связанных с электромобилями, годовая операционная прибыль компании ожидается на уровне 1,3 трлн иен. Изменение стратегии в отношении электромобилей привело к списанию активов на 2,5 трлн иен. По оценке аналитика Pelham Smithers Associates Джули Бут, Honda еще не отразила все связанные с этим расходы, поэтому они могут оказывать давление на результаты в оставшейся части финансового года.

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Компания сообщила, что продажи мотоциклов достигли рекордного уровня в первом полугодии, в частности благодаря росту объемов в Индии и Бразилии. Автомобильное подразделение при этом теряет позиции в Китае: в августе продажи Honda там сократились на 53% на фоне конкуренции с местными производителями электромобилей, в том числе BYD.

Ставка на гибриды

Крупнейшим источником доходов Honda остаются США, где растет спрос на компактные экономичные автомобили и гибриды. Компания планирует построить в штате Огайо завод стоимостью $3 млрд для производства нового поколения гибридных автомобилей. Производство должно начаться в 2029 году, а запланированный годовой объем составляет 240 тыс. машин.

До марта 2030 года Honda намерена представить в мире 15 новых гибридных моделей, преимущественно для Северной Америки. В то же время компания снизила годовой прогноз продаж автомобилей до 3,16 млн единиц — на 230 тыс. меньше предыдущей цели.

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