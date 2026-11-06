Honda назвала свой новый электрический SUV Alpha и сообщила, что его мировая премьера состоится в Индии 2 декабря 2026 года. Индия станет первым рынком запуска модели, а также глобальной производственной базой для этого автомобиля, сообщает Motor1.

Производство в Индии

Honda Cars India подтвердила название модели, дату презентации и производственный план. Президент и генеральный директор Honda Cars India Тосиюки Янагисава заявил, что Alpha должна стать важным этапом развития электромобильности бренда в стране и отражает намерение компании предлагать индийским покупателям современные электрические автомобили.

По его словам, решение определить Индию глобальным производственным центром модели является частью более широкой стратегии электрификации Honda и свидетельствует о значении индийского рынка для компании.

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Новый знак и связь с концептом

Honda Alpha станет первой серийной моделью бренда, которая будет продаваться в Индии с обновлённой эмблемой в виде буквы H. Компания связывает новый знак со следующим поколением электромобилей. Название Alpha происходит от первой буквы греческого алфавита и, по замыслу Honda, символизирует новое начало.

Новый SUV тесно связан с концептом Honda 0 Alpha, представленным на Japan Mobility Show. На опубликованном тизере автомобиль накрыт тканью, однако виден высокий задний силуэт, похожий на концепт. Технические характеристики, данные о батарее и запасе хода, цену и сроки продаж на других рынках Honda ещё не объявила.

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