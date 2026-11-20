Honda отзовет в США 810 592 автомобиля марок Honda и Acura из-за риска разрыва нагнетателей подушек безопасности производства Takata. Об отзыве в пятницу сообщило Национальное управление безопасностью движения на трассах США.

Какие автомобили отзывают

Отзыв касается автомобилей Honda и Acura, находящихся в США. Регулятор указал, что нагнетатели подушек безопасности Takata в этих транспортных средствах могут разорваться.

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Сообщение американского регулятора

По данным Channel NewsAsia, которое ссылается на Reuters, американский регулятор обнародовал информацию об отзыве 20 ноября. В сообщении указано точное количество автомобилей — 810 592.

Источник не приводит перечень моделей автомобилей, которых касается этот отзыв. Также в сообщении не уточняется порядок проведения кампании или дальнейшие действия владельцев автомобилей.

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