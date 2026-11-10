Honda отзовет в США 635 808 автомобилей из-за проблемы с программным обеспечением электроусилителя руля. Об этом со ссылкой на Национальное управление безопасностью движения на трассах США сообщает Channel NewsAsia.

Модели, которых касается отзыв

Кампания охватывает отдельные автомобили Acura TLX 2021–2025 модельных годов, Acura MDX 2022–2024 модельных годов и Honda Pilot 2023–2025 модельных годов.

По данным американского регулятора, из-за проблем с программным обеспечением электроусилителя руля система может перейти в безопасный режим. В таком случае помощь при управлении отключается.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Как устранят проблему

Отключение электроусилителя руля может затруднить управление автомобилем и повысить риск аварии, отметили в Национальном управлении безопасностью движения на трассах США.

Для устранения проблемы дилеры бесплатно перепрограммируют блок управления электроусилителем руля. Отзыв касается автомобилей на американском рынке.

Читай нас в