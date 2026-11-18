В китайском Шэньчжэне для официальных перевозок участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества привлекли автомобили компаний Hongqi и BYD. Всего производители предоставили почти 1400 седанов, внедорожников и минивэнов. В среду в город должен прибыть президент США Дональд Трамп, а его бронированный президентский лимузин Cadillac One, известный как The Beast, во второй раз за полгода посетит Китай.

Автомобили для делегаций

Как сообщает South China Morning Post, производитель представительских автомобилей Hongqi передал организаторам саммита почти 700 новых седанов, внедорожников и минивэнов для обслуживания VIP-участников встреч различного уровня.

Многие автомобили Hongqi относятся к транспорту на новых источниках энергии и оснащены технологиями, включая функции автономного управления. Материнская компания бренда China First Automobile Works заявила, что саммит знаменует переход государственного автопарка Hongqi в эпоху транспорта на новых источниках энергии.

Шэньчжэньская компания BYD также задействовала почти 700 автомобилей для перевозки делегатов и представителей медиа. Среди них — более 600 минивэнов D9 премиального суббренда Denza. В городе для официального транспорта делегаций используют сотни электрических или гибридных автомобилей.

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Лимузин и президентский самолёт США

По данным издания, Cadillac One, который в мае побывал в Пекине, согласно распространённым сообщениям, оснащён двигателем V8. В некоторых сообщениях его расход топлива оценивают примерно в 64 литра на 100 километров, а выбросы углерода — примерно в 170 килограммов на 100 километров.

В Китай также должен прибыть временный президентский самолёт США — переоборудованный Boeing 747-8, подаренный Катаром администрации Трампа. Это будет его первый полёт в Китай и Азию после ввода в эксплуатацию в июле. Самолёт с тёмно-синим днищем и красно-золотыми полосами в понедельник останавливался для дозаправки на Аляске, а во вторник приземлился в Маниле.

Борт, стоимость которого оценивают в 400 млн долларов, вызвал споры о законности и этичности такого подарка и возможном иностранном влиянии. Использование самолёта, поставленного иностранным государством, также вызвало обеспокоенность по поводу защиты связи и систем безопасности. Новые президентские самолёты VC-25B задерживаются из-за продолжения работ по модификации.

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