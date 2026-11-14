Huawei представила Luterra S2 — комплексную систему для накопления энергии и управления ею в жилых домах. Она объединяет гибридный инвертор, модульные аккумуляторы и систему управления энергией с применением искусственного интеллекта. Однофазные версии устройства имеют выходную мощность от 3 до 10 кВт, а трехфазные — до 20 кВт, сообщает Electrek.

Модульная конфигурация

Базовая конфигурация Luterra S2 предусматривает запас энергии 5 кВт·ч и выходную мощность 3 кВт. Систему можно расширять с помощью литий-железо-фосфатных аккумуляторных модулей емкостью 7 кВт·ч.

По данным издания, несколько взаимосвязанных систем могут обеспечить до 336 кВт·ч суммарной емкости накопления. Если параллельно установить три установки мощностью 20 кВт, их общая выходная мощность может достигнуть 60 кВт.

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Кремний-карбидная архитектура

В Huawei заявили, что Luterra S2 стала первой системой такого типа с фирменной полностью кремний-карбидной архитектурой. Компания утверждает, что это решение должно повысить эффективность и плотность мощности, а также упростить установку и ввод оборудования в эксплуатацию.

Система оснащена пассивным охлаждением без внешних вентиляторов. Huawei заявляет об уровне шума менее 29 дБ, рабочем диапазоне температур от −25 °C до примерно 60 °C, защите корпуса по стандарту IP66 и антикоррозийной защите класса C5-M.

Президент Huawei Distributed PV & BESS Business Стив Чжан заявил, что компания стремилась сделать новую систему меньше, легче, тише, безопаснее и мощнее благодаря сочетанию кремний-карбидной архитектуры, управления на основе ИИ и средств безопасности.

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