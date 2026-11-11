Космический телескоп NASA Hubble впервые показал в видимом свете детали темной пылевой структуры «Кошачий хвост» в молодой планетной системе Beta Pictoris, расположенной примерно в 63 световых годах от Земли. Как сообщает ScienceDaily, астрономы предполагают, что это скопление могло образоваться после столкновения крупных тел, сопоставимых по размерам с Плутоном.

«Кошачий хвост» является частью большого диска пыли и обломков вокруг Beta Pictoris. Ранее его наблюдали только с помощью инфракрасного телескопа James Webb, тогда как на более коротких волнах структура оставалась почти незаметной. Новое исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters, объединило данные Hubble с наблюдениями, собранными в течение более чем 14 лет.

Темная и пористая пыль

По оценке исследователей, структура может простираться примерно на 1 000 астрономических единиц, что соответствует около 93 млрд миль. Вероятно, она состоит преимущественно из термостойкого органического материала на основе углерода, который хорошо поглощает видимый свет и поэтому выглядит очень темным.

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Наблюдения также свидетельствуют, что частицы пыли имеют размер около одного микрометра и являются чрезвычайно пористыми. Авторы работы рассматривают версию, согласно которой столкновение могло быть настолько энергетическим, что углеродный материал испарился, а после охлаждения вновь сконденсировался в легкие пористые зерна. В то же время механизм образования такой пыли окончательно не установлен.

Другая форма и искривление диска

Сочетание данных Hubble и James Webb позволило уточнить пространственную форму «Кошачьего хвоста». Ранее предполагалось, что он тянется далеко позади звезды относительно Земли, однако моделирование указывает, что структура может лежать преимущественно в плоскости неба и простираться в сторону.

Кроме того, Hubble обнаружил искривление в широком пылевом гало системы Beta Pictoris. Ученые связывают его с гравитационным влиянием газового гиганта Beta Pic b, масса которого, по оценке, примерно в десять раз превышает массу Юпитера. Исследователи считают, что такие системы помогают изучать столкновения и гравитационные процессы, происходившие во время формирования планет.

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