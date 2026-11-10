В Южной Корее официально зарегистрировали компанию Fanomenon Co., которую совместно создали Hybe, SM Entertainment, JYP Entertainment и YG Entertainment для проведения государственного K-pop-фестиваля Fanomenon в декабре 2027 года. Как сообщает Korea Herald, запись о регистрации компании внесли 26 октября согласно корпоративному реестру.

Капитал и руководство

Оплаченный капитал Fanomenon Co. составляет 4 млрд вон, или около 3 млн долларов. Он состоит из 800 тыс. обыкновенных акций номиналом 5 тыс. вон каждая. Устав компании позволяет выпустить до 5 млн акций, что дает возможность привлечь до 25 млрд вон капитала.

Генеральным директором и единственным внутренним директором вновь созданной компании будет Пак Юн Со, родившийся в 1993 году и ранее работавший в Hybe и JYP Entertainment. Каждое из четырех агентств делегировало в совет директоров по одному неисполнительному директору. В структуру управления также входит аудитор.

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Фестиваль и права на название

Fanomenon запланирован на 2–12 декабря 2027 года. Мероприятия должны пройти на площадках Seoul Arena в районе Чандон в Сеуле и Kintex в городе Коян провинции Кёнгидо. Программа объединит K-pop-концерты, премию для фандомов и корпоративные выставки.

Сфера деятельности Fanomenon Co. не ограничивается организацией фестиваля. Компания сможет управлять концертными площадками и получать права на них, продавать билеты и посредничать в их продаже, производить и распространять продукты питания, одежду и сувенирную продукцию, инвестировать в культурную и развлекательную индустрии, а также лицензировать интеллектуальную собственность.

Запуск компании состоялся после спора относительно товарного знака Fanomenon, заявку на который JYP подала самостоятельно. По данным издания, пересмотренный контракт, поданный в Национальное собрание 23 октября, предположительно предусматривает равное распределение прав на товарный знак между Министерством культуры и совместным предприятием.

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