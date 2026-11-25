В США Hyundai представила Tucson пятого поколения для 2027 модельного года, в том числе новую гибридную модификацию XRT Pro с внедорожным пакетом. Как сообщает Motor1, бензиновый кроссовер должен поступить к американским дилерам в первом квартале 2027 года, а гибрид — в начале второго квартала.

Более крупный кузов и новый интерьер

Новый Tucson имеет 185 дюймов в длину и 75 дюймов в ширину — это на 2,3 и 1,6 дюйма больше соответственно, чем у предыдущей модели. Высота кроссовера без рейлингов составляет 66,3 дюйма. Задние двери теперь открываются на 83 градуса вместо 73, а селектор трансмиссии перенесли на рулевую колонку, что освободило место на центральной консоли.

Мультимедийная система Pleos Connect работает на Android Automotive OS. Для Tucson предложат центральный дисплей диагональю 12,9 или 17 дюймов в сочетании с 9,9-дюймовой цифровой панелью приборов. Система также поддерживает обновления программного обеспечения по сети и голосового помощника Gleo AI.

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Гибрид XRT Pro для бездорожья

Базовый Tucson получит 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 184 л. с. и крутящим моментом 195 фунт-футов в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Гибрид сочетает этот двигатель с электромотором: суммарная отдача составляет 233 л. с. и 280 фунт-футов, трансмиссия — шестиступенчатая автоматическая.

Версия Hybrid XRT Pro будет иметь полный привод, 18-дюймовые внедорожные шины, передние буксировочные крюки и систему X-Trek+ для движения в условиях низкого сцепления. Ее дорожный просвет достигнет 8,3 дюйма. Для гибридных Tucson также предусмотрен режим Stay Mode, который позволяет до 30 минут питать климат-контроль, аудиосистему и заряжать устройства от гибридной батареи при выключенном двигателе. Цены на новинку Hyundai еще не объявила.

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