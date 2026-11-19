На автосалоне в Лос-Анджелесе, США, Hyundai представила восьмое поколение компактного седана Elantra. Бензиновая модель 2027 года поступит в продажу в США раньше, чем Elantra Hybrid 2028 модельного года, сообщает Motor1.

Новый седан получил дизайн в стиле Art of Steel с более широкими крыльями, удлиненным капотом и более выразительными трехобъемными пропорциями. Длина Elantra увеличилась на 3,4 дюйма — до 188,8 дюйма, а колесная база выросла на 1,2 дюйма, до 108,3 дюйма. По данным Hyundai, это должно увеличить пространство для пассажиров второго ряда. Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля составляет 0,26.

Бензиновая и гибридная версии

Базовая Elantra 2027 года будет оснащаться 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем Smartstream цикла Аткинсона. Hyundai оценивает его мощность в 147 л. с., а крутящий момент — в 132 фунт-фута. Переднеприводный седан получит трансмиссию Intelligent Variable Transmission с функцией Shiftronic. Для версий с 16-дюймовыми колесами компания заявляет целевой показатель экономичности до 35 миль на галлон в смешанном цикле.

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Гибридная Elantra сохранит 1,6-литровый четырехцилиндровый силовой агрегат, однако совокупная мощность должна вырасти со 139 до 155 л. с. Мощность электромотора увеличили с 32 до 45 кВт, а емкость высоковольтной батареи — с 1,32 до 1,49 кВт·ч. Гибрид получит шестиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением, независимую многорычажную заднюю подвеску и заявленный целевой показатель экономичности до 53 миль на галлон в смешанном цикле.

Экран 12,9 дюйма и голосовой ассистент

В салоне установят мультимедийную платформу Pleos Connect на базе Android Automotive OS со стандартным 12,9-дюймовым сенсорным экраном Full HD. Система будет поддерживать беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, сервисы Bluelink, SiriusXM, Wi‑Fi и обновления программного обеспечения по сети.

Также Elantra получит голосового ассистента Gleo AI, который, по заявлению Hyundai, будет понимать команды на естественном языке, поддерживать контекстные диалоги и несколько запросов одновременно. Для аудиосистемы и климат-контроля сохранят физические кнопки и регуляторы. Hyundai пока не объявила цены, окончательные показатели экономичности EPA и точные даты начала продаж.

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