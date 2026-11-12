Hyundai обновит американскую линейку электромобилей 2027 модельного года: компания снимет с продажи стандартный IONIQ 6 и добавит высокопроизводительную версию IONIQ 6 N. Об изменениях в модельном ряду сообщает Electrek.

Новый IONIQ 6 N

IONIQ 6 N станет вторым спортивным электромобилем Hyundai после IONIQ 5 N. Модель оснащена двухмоторной полноприводной силовой установкой совокупной мощностью 641 л. с. и крутящим моментом 568 фунт-футов. По данным Hyundai, электромобиль разгоняется от 0 до 60 миль в час за 3,2 секунды, тогда как у IONIQ 5 N этот показатель составляет 3,25 секунды.

Автомобиль будет оснащен батареей емкостью 84 кВт·ч с запасом хода до 245 миль на одном заряде. Благодаря 800-вольтовой архитектуре зарядка на скоростной станции постоянного тока мощностью 350 кВт с 10% до 80% должна занимать около 18 минут. В стандартное оснащение войдут порт NACS и адаптер CCS.

IONIQ 6 N также получит системы N e-Shift и N Active Sound+, которые имитируют звуки и ощущения традиционного спортивного автомобиля с бензиновым двигателем и восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Изменения для IONIQ 5 и IONIQ 9

IONIQ 5 2027 модельного года в основном сохранит нынешнюю конфигурацию. Рейлинги на крыше станут доступны начиная с комплектации SEL, тогда как ранее их предлагали только для версий XRT и Limited. Система Hyundai HomeLink будет эксклюзивом комплектации Limited, а шторка багажного отделения будет продаваться только как аксессуар. Для модели также прекратят предлагать цвета Gravity Gold Matte и Sage Silver Matte.

Начальная цена IONIQ 5 SE со стандартным запасом хода составит 35 250 долларов. Версия SE RWD с увеличенным запасом хода будет стоить от 37 750 долларов и, по оценке EPA, сможет проехать до 318 миль.

Трехрядный IONIQ 9 получит новую комплектацию Calligraphy Black Ink, тогда как Calligraphy Design больше не будет предлагаться. Версии Calligraphy и Calligraphy Black Ink получат систему Virtual Gear Shift и подогрев сидений третьего ряда. Все комплектации оснастят аварийным фонарем в крышке багажника. Цены на IONIQ 9 2027 модельного года Hyundai еще не объявила.

Читай нас в