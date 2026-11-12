Исследователи Висконсинского университета в Мадисоне и Принстонского университета смоделировали сценарий, при котором ядерный взрыв мощностью 1 мегатонна на высоте 500 километров над Южной Атлантикой может вывести из строя почти все спутники на низкой околоземной орбите. Об этом сообщает ScienceAlert.

Результаты моделирования

В расчётах учли 13 300 активных спутников, находившихся на низкой орбите по состоянию на январь. Согласно модели, через сутки после детонации неработоспособными стали бы 25% аппаратов, через трое суток — 78%, через неделю — 98%. На 15-й день этот показатель достиг бы 99,4%.

Даже при сценарии с усиленной радиационной защитой спутников модель предусматривает потерю работоспособности 99,3% всех аппаратов в течение 30 дней. В случае применения значительно меньшего, 100-килотонного заряда, для вывода из строя 99% спутников, по оценке авторов, потребовался бы примерно год.

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Радиационный пояс и обломки

Местом сценария выбрали район Южно-Атлантической аномалии, где магнитное поле Земли слабее. По мнению авторов препринта, радиоактивные частицы после взрыва могли бы захватываться магнитным полем и создавать искусственный радиационный пояс. Спутники неоднократно проходили бы через эту зону во время обращения, подвергаясь дополнительному облучению.

Исследователи также оценили риск столкновений после потери аппаратами управляемости. Согласно их модели, в течение первых двух лет могло бы произойти около 20 столкновений, а за десять лет на орбите появилось бы примерно 3900 новых фрагментов космического мусора. Работа пока не прошла рецензирование и доступна в качестве препринта на arXiv.

Авторы напомнили об испытании Starfish Prime 1962 года: США взорвали заряд мощностью 1,4 мегатонны на высоте 400 километров над Тихим океаном. Последствия взрыва тогда повредили несколько спутников.

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