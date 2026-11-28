Женская сборная Ямайки обыграла Коста-Рику со счетом 3:0 в четвертьфинале женского чемпионата КОНКАКАФ в Мэнсфилде, штат Техас, США, и завоевала путевку на чемпионат мира 2027 года в Бразилии. Для ямайской команды это будет третье подряд участие в мировом первенстве, сообщает Channel NewsAsia.

Три гола Ямайки

Ямайка открыла счет на 16-й минуте: Джоди Браун забила с близкого расстояния после передачи Калиссы ван Зантен. На 59-й минуте ван Зантен удвоила преимущество своей сборной, завершив командную атаку. Ассистировала капитан Хадиджа Шоу, для которой этот матч стал 50-м в составе национальной команды.

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Еще через шесть минут нападающая «Манчестер Сити» Шоу установила окончательный счет, забив со штрафного удара. Мяч после удара задел стенку коста-риканской команды и влетел в ворота.

Следующий матч

Ямайка ранее играла на чемпионатах мира 2019 и 2023 годов. Лучшим результатом команды стал выход в 1/8 финала в 2023 году. Четыре победительницы четвертьфиналов чемпионата КОНКАКАФ напрямую выходят на мировое первенство, а проигравшие команды в среду сыграют за шанс попасть в межконтинентальный плей-офф. В полуфинале Ямайка сыграет с победительницей матча между действующими чемпионками США и Сальвадором.

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