Главный тренер сборной Польши Ян Урбан должен 6 ноября в 11:00 назвать состав команды на ноябрьские матчи против Румынии и Швеции. Об этом сообщает Interia Sport.

Матчи в Бухаресте и Варшаве

Сбор польской команды начнётся в понедельник, 9 ноября. 14 ноября поляки сыграют против Румынии в Бухаресте, а 17 ноября примут Швецию на PGE Narodowy в Варшаве.

Турнирное положение

Сборная Польши провела четыре матча в Лиге наций этого года. Команда одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

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По данным Interia Sport, поляки математически ещё не гарантировали себе сохранение места в дивизионе B. Издание считает Румынию самой слабой командой группы 4, одновременно отмечая, что Польше будет трудно опередить Боснию в борьбе за повышение.

Interia Sport также пишет, что результаты двух ноябрьских встреч могут повлиять не только на положение команды в дивизионе B, но и на будущее Урбана на посту главного тренера.

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