Российская компания Яндекс убрала все упоминания об анонимности из лицензионного соглашения для Яндекс Браузера. Изменения внесли в редакцию документа за октябрь 2026 года, сообщает Meduza.

Обработка персональных данных

С момента запуска Яндекс Браузера в 2013 году соглашение содержало положение о том, что браузер собирал информацию без привязки к конкретному пользователю. В новой версии документа об анонимности не говорится. Вместо этого там указана обработка персональных данных, в том числе IP-адресов, файлов cookie, идентификаторов браузера и сведений об активности пользователей.

Ранее пользователи могли отказаться от использования Яндексом своих данных, отключив соответствующие функции. В новой редакции соглашения этого положения нет. Для пользователей функции голосовых звонков компания также установила требование убедиться в законности передачи данных третьих лиц.

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Данные геолокации

Как сообщал The Insider, из соглашения также удалили положение об анонимной передаче данных о местоположении пользователей. Его заменили пунктом, позволяющим компании собирать и обрабатывать геолокационные данные, если это разрешено пользователем или настройками операционной системы.

В Яндексе назвали изменения техническими и заявили, что компания продолжает обрабатывать тот же объем данных и для тех же целей.

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