В октябре Япония 94 раза поднимала истребители по тревоге из-за активности китайской военной авиации. Это самый высокий месячный показатель почти за пять лет: в последний раз большее число таких вылетов — 104 — фиксировали в ноябре 2021 года. О предварительных данных Объединенного штаба Японии сообщает South China Morning Post.

По сравнению с октябрем предыдущего года, когда зафиксировали 25 таких вылетов, показатель вырос почти вчетверо. В сентябре он составлял 70. Всего в октябре японские истребители 135 раз поднимали по тревоге из-за воздушных судов всех стран: 40 раз — из-за российских самолетов, еще один случай классифицировали как «другой».

Активность возле юго-западных островов

Региональное командование противовоздушной обороны на юго-западе Японии осуществило 73 из 135 подъемов по тревоге. Годом ранее в этом районе было 22 такие реакции, а в сентябре — 42. Эта статистика отражает действия японских сил в ответ на полеты, а не количество китайских самолетов, беспилотников или их отдельных вылетов.

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Китайские разведывательные самолеты и беспилотники неоднократно пролетали через проходы между Окинавой и соседними островами в направлении Тихого океана. Япония также сообщала о полетах китайских самолетов Y-9 и беспилотников BZK-005, WZ-7 и TB-001 вблизи своих юго-западных островов. Часть этой активности пришлась на японско-американские учения Keen Sword 27, проходившие с 19 по 29 октября.

Операции авианосца «Ляонин»

14 октября китайский авианосец «Ляонин» проводил полетные операции примерно в 250 километрах к югу от острова Исигаки. Японские истребители поднимали по тревоге в ответ на самолеты, взлетавшие с авианосца. Опубликованные данные не уточняют, сколько из 94 подъемов из-за китайской авиации были связаны именно с «Ляонином».

С апреля по октябрь Япония 379 раз поднимала истребители по тревоге из-за китайских самолетов, что примерно на 70% больше, чем 223 за аналогичный период годом ранее. Пекин назвал развертывание «Ляонина» в западной части Тихого океана плановыми учениями для повышения боевых возможностей авианосной группы и заявил, что эти действия не направлены против какой-либо конкретной страны.

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