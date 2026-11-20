Япония и Саудовская Аравия достигли договоренности, согласно которой Токио может приобрести до 8 миллионов баррелей саудовской сырой нефти для национального нефтяного резерва. Соглашение также предусматривает пополнение истощенных запасов сырой нефти Японии и расширение мощностей Саудовской Аравии по хранению нефти в стране.

Условия покупки

Согласно условиям договоренности, покупка будет зависеть от благоприятной рыночной конъюнктуры. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на совместное заявление сторон, которое в пятницу распространило Саудовское агентство печати. В заявлении отмечено, что речь идет именно о пополнении национального нефтяного резерва Японии.

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Контекст договоренности

Издание рассматривает эту договоренность как свидетельство шагов крупных производителей и потребителей нефти по укреплению энергетической безопасности. По информации The Japan Times, это происходит после войны между США и Ираном, которую издание называет причиной крупнейшего в истории нарушения поставок нефти.

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