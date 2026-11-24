Япония до конца 2026 года уплатит полный взнос в Международный уголовный суд за 2027 год. Об этом 24 ноября заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити после встречи с председателем суда Томоко Аканэ в Токио.

Досрочный взнос

Как сообщает Channel NewsAsia, Такаити проинформировала Аканэ об этом решении во время встречи в своем офисе. МУС обратился к Японии, своему крупнейшему плательщику взносов, с просьбой перечислить средства раньше из-за санкций США.

Япония обеспечивает около 15% средств, необходимых для покрытия бюджета суда. По объему взносов за ней следуют Германия, Франция, Великобритания, Италия, Южная Корея и Канада.

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Финансирование до санкций

Досрочный платеж даст МУС доступ к финансированию до того, как американские санкции полностью вступят в силу в апреле 2027 года. Соединенные Штаты, ключевой партнер Японии в сфере безопасности, стремятся ликвидировать суд посредством санкций и призывов к его членам выйти из организации.

По оценке аналитиков, решение Японии может побудить других крупных плательщиков взносов также сделать досрочные платежи. Это может создать для суда существенный финансовый резерв до вступления санкций в силу.

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