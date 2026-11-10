В Японии Агентство по делам детей и семей подготовило проект правительственных рекомендаций по созданию надлежащей среды для использования детьми интернета и социальных сетей. Документ предусматривает, что родителям и другим опекунам будут рекомендовать ограничивать доступ маленьких детей к социальным сетям и другому онлайн-контенту.

Шесть возрастных групп

Проект делит детей младше 18 лет на шесть возрастных групп, поскольку их взаимодействие с социальными сетями и онлайн-средой меняется с возрастом. Для детей от рождения до двух лет приоритетом должны быть непосредственные контакты с другими людьми. Родителям рекомендуют оценивать цель и необходимость использования ребенком цифровых сервисов, самостоятельно подбирать контент и не допускать чрезмерного времени, проводимого за цифровыми сервисами.

Как сообщает The Japan Times, для детей в возрасте от шести до девяти лет, которые начинают пользоваться устройствами для обучения, проект предлагает создавать безопасную онлайн-среду и давать им больше возможностей самостоятельно мыслить и делать выбор.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Приватность подростков и роль школ

Что касается подростков в возрасте от 13 до 15 лет, в проекте отмечается, что родителям следует уважать их самостоятельность и приватность, а не пытаться полностью контролировать их активность в интернете. В этом возрасте дети активнее взаимодействуют в социальных сетях.

Школы должны помогать ученикам развивать собственное суждение, чтобы они могли надлежащим образом пользоваться социальными сетями. От поставщиков цифровых сервисов также ожидают создания понятных для детей механизмов, с помощью которых можно обратиться за советом или сообщить о проблеме. Конкретные меры для окончательных рекомендаций планируют обсудить на заседаниях экспертов и других площадках.

Читай нас в