Правительство Японии планирует до конца года подготовить комплексную стратегию, призванную сохранить экономический рост в условиях сокращения численности населения. Документ должен охватить меры по изменению демографической тенденции, поддержанию экономической и социальной активности, созданию системы социального обеспечения для всех поколений и развитию устойчивых местных сообществ, сообщает The Japan Times.

Четыре направления стратегии

Для разработки стратегии в октябре были созданы совет государственных министров и экспертная группа, работу которых возглавляет премьер-министр Санаэ Такаити. В экспертную группу под председательством бывшего министра внутренних дел Хирои Масуды вошли 14 человек, в том числе ученые и руководители компаний.

Совет министров должен подготовить проект документа на основе обсуждений экспертов. Обе структуры также должны определить общий набор необходимых мер и механизм реализации стратегии. Планируется рассмотреть несколько демографических сценариев — в зависимости от прогнозов рождаемости и различного уровня притока иностранных работников.

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Искусственный интеллект и нехватка рабочей силы

Одним из ключевых вызовов правительство называет сохранение экономического потенциала и услуг социального обеспечения в условиях сокращения рабочей силы. Среди возможных инструментов — повышение производительности благодаря использованию искусственного интеллекта.

Население Японии начало сокращаться после пика в 128,08 млн человек в 2008 году. В 2025 году суммарный коэффициент рождаемости — среднее ожидаемое количество детей, рожденных одной женщиной в течение жизни, — снизился до рекордного уровня 1,14. По данным Национального института исследований населения и социального обеспечения, спад происходит примерно на 15 лет быстрее, чем предполагали предыдущие прогнозы. Такаити заявила, что сокращение населения является тихим кризисом, который ослабляет национальную силу Японии.

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