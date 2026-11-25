Япония стремится стать мировой державой в сфере искусственного интеллекта, уступая лишь США и Китаю. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Kyodo News, которое процитировало источник, знакомый с содержанием проекта основных положений политики экономической безопасности.

Автономность в сфере ИИ

Проект планируют включить в три ключевых документа политики безопасности. Он предусматривает, что Япония будет играть ведущую роль в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне усиления конкуренции в сфере разработки искусственного интеллекта.

Документ призывает к созданию автономности ИИ, чтобы не зависеть от других стран. Также в нем предлагается механизм защиты чувствительных персональных данных после серии нарушений защиты данных, связанных с несанкционированным доступом.

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Инвестиции и критические сектора

Япония намерена укреплять внутренние возможности по разработке и производству ИИ, а также расширять сотрудничество со странами-единомышленниками. Это должно уменьшить зависимость от отдельных государств или компаний.

Правительство планирует целевые инвестиции в направления, где страна может получить конкурентное преимущество. Среди них — базовые модели для «физического ИИ», который позволяет машинам действовать в реальном мире.

С учетом уроков агрессивной войны Российской Федерации против Украины Токио также планирует углубить сотрудничество государства и бизнеса. В частности, предусмотрены совместные учения по моделированию сценариев для оценки рисков в критических секторах, в том числе продовольствии и энергетике, включая электроэнергетику.

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