В Японии Центр безопасного вождения провел первое заседание экспертной группы, которая рассматривает возможность смягчить ограничения по возрасту, росту и весу детей, которых можно перевозить в специальных креслах на велосипедах. В настоящее время такие кресла, как правило, разрешено использовать только для детей, которые еще не пошли в начальную школу, сообщает The Japan Times.

Проверка безопасного веса

Эксперты должны провести испытания, чтобы выяснить, как вес ребенка влияет на управляемость и безопасность велосипеда. В частности, они оценят устойчивость велосипеда во время движения и риск опрокидывания на поворотах. Также планируется протестировать нагрузки, превышающие действующие рекомендации.

Группа планирует подготовить отчет до конца марта следующего года. После этого Национальное полицейское агентство Японии рассмотрит пересмотр действующих норм, сформирует обновленные требования и сообщит о них полицейским управлениям префектур.

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Действующие ограничения

В состав группы вошли преподаватели университетов, специализирующиеся на транспортной инженерии и анализе данных, а также представители Японского института продвижения велосипедного движения. В обсуждениях также будут участвовать Национальное полицейское агентство и столичная полиция Токио.

Маркировка сертификации безопасности SG рекомендует использовать детские велосипедные кресла для детей ростом до 120 сантиметров и весом до 24 килограммов. Японское законодательство в целом запрещает езду на велосипеде вдвоем, однако комиссии по общественной безопасности в префектурах допускают перевозку до двух детей дошкольного возраста при наличии соответствующих кресел.

Родители годами призывают смягчить ограничения, объясняя это необходимостью перевозить детей на велосипеде и после начала обучения в школе — в частности, для поездок в школу или на медицинские приемы. Эти призывы усилились после введения в апреле системы штрафов на месте за нарушения велосипедных правил, которая предусматривает штраф за незаконную езду вдвоем.

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