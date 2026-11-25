В Японии спор об объёме пятилетних оборонных расходов приближается к решающей стадии. До конца года страна должна пересмотреть три ключевых документа в сфере безопасности, в рамках чего будут определены параметры плана.

Разногласия относительно суммы

Сторонники финансовой стабильности предлагают предусмотреть на пять лет от 50 трлн до 60 трлн иен. В то же время сторонники увеличения оборонных расходов настаивают, что для этого необходимо как минимум 70 трлн иен.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предложение Минобороны

Как сообщает The Japan Times, окончательная сумма может повлиять на темпы наращивания оборонных возможностей Японии и её отношения с США.

Министерство обороны Японии лоббировало увеличение расходов до 80 трлн иен в течение следующих пяти лет. Такой объём почти вдвое превысил бы пятилетний план на 43 трлн иен, объявленный в 2022 году.

Читай нас в