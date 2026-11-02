В Японии осенью Медали почета получат 736 человек и 25 организаций. Среди отмеченных — 55-летний астроном Марэки Хонма, профессор Национальной астрономической обсерватории Японии, который участвовал в проекте по созданию первого снимка черной дыры.

Награда за научные достижения

Хонме вручат Медаль с фиолетовой лентой, которой награждают за выдающиеся достижения в науке, спорте или искусстве. Он возглавлял японскую команду международного исследовательского проекта Event Horizon Telescope. В рамках этого проекта радиотелескопы в разных частях мира объединили для фотографирования черной дыры, сообщает The Japan Times.

Другие лауреаты

Медаль с фиолетовой лентой также получит современный художник Ёситомо Нара, известный изображениями большеглазых девочек и работами с собаками. Правительство отметило его вклад в развитие современного искусства Японии.

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В список награжденных этой медалью вошли вице-президент Университета Кэйо и специалист по хирургии Юко Китагава, а также профессор электронной инженерии Токийского университета Такао Сомэя. Медаль с голубой лентой за вклад в развитие промышленности и социального благосостояния вручат, в частности, руководителю производителя саке Fukuchiyo Shuzo Наоки Иимори.

Из 736 награжденных 160 — женщины. Медаль с фиолетовой лентой должны получить 13 человек, в том числе одна женщина, а Медаль с голубой лентой — 443 человека, среди которых 132 женщины.

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