Министерство обороны Японии 27 ноября опубликовало новые правила использования искусственного интеллекта Силами самообороны. Документ определяет пять базовых принципов, среди которых — сохранение за людьми полномочий принимать решения и нести ответственность, сообщает The Japan Times.

Пять принципов использования ИИ

В документе Defense AI Vision Министерство обороны заявило о намерении перейти от отдельных прикладных решений к этапу, на котором ИИ будет менять способ применения оборонных возможностей. Новые руководящие принципы развивают базовую политику продвижения искусственного интеллекта, которую ведомство опубликовало в 2024 году.

Помимо человеческого контроля над решениями, правила предусматривают соблюдение международного и внутреннего законодательства, обеспечение безопасности, надежности, прозрачности и подотчетности систем. Министерство также подчеркнуло необходимость избегать чрезмерной зависимости от конкретных технологий, продуктов или компаний и начинать внедрение ИИ с определения операционных потребностей и вызовов.

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Обработка данных и совместные операции

Ведомство заявило, что не намерено создавать полностью автономное летальное оружие, которое действует вне человеческого контроля. ИИ планируют использовать для более эффективного анализа радиолокационных данных, спутниковых и аэрофотоснимков, а также данных радиоэлектронной разведки.

Руководящие принципы также предусматривают использование физического ИИ для выполнения миссий без риска для персонала. В сотрудничестве с союзниками и странами-единомышленниками Япония будет стремиться создать условия, при которых информацию и аналитику, полученные из различных систем и с помощью ИИ, можно будет взаимно понимать и использовать в совместных миссиях. В то же время страна должна сохранять независимые структуры командования и управления, а также контроль над чувствительными данными.

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