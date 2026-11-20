В Японии космическое агентство JAXA начнет поэтапно передавать корпорации Mitsubishi Heavy Industries (MHI) операции по запуску ракет-носителей H3. Передача начнется со следующего запуска, заявил министр науки Ёсихиро Сэки, сообщает The Japan Times.

Первой будет конфигурация H3-22

Передачу операций начнут с конфигурации H3-22, оснащенной двумя жидкостными двигателями LE-9 и двумя твердотопливными ускорителями SRB-3. Это одна из трех конфигураций ракеты H3 и та, которая имеет лучшие результаты запусков: успешными были пять из семи стартов.

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JAXA будет запускать новые компоненты

H3 — двухступенчатая ракета-носитель на жидком топливе, которую JAXA и Mitsubishi Heavy Industries разработали совместно. Ее первый экземпляр потерпел неудачу в 2023 году, как и ракета №8 в декабре прошлого года. После этого H3 осуществила три успешных запуска подряд, что, по оценке источника, свидетельствует о достаточном уровне технической зрелости системы.

JAXA продолжит проводить пусковые операции, когда в практическое использование будут вводиться новые компоненты, в частности усовершенствованная версия двигателя LE-9. Передача таких операций MHI будет происходить после подтверждения технической надежности этих решений.

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