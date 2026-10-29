Министерство внутренних дел Японии планирует направить местным органам власти разъяснения, согласно которым заместители руководителей смогут принимать решения об отставке губернаторов префектур или мэров, которые из-за болезни или других причин не способны выразить свою волю. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на источники в министерстве.

Решение на основании медицинского заключения

Ведомство в ближайшее время должно направить местным органам власти соответствующее разъяснение. Ожидается, что отставка будет возможна, если заместитель руководителя примет решение на основании заключения независимого врача. Такое заключение должно подтверждать, что чиновник из-за болезни или травмы, вероятно, не придет в сознание.

Заместитель также должен будет уведомить об этом решении местное собрание. Ожидается, что министр внутренних дел Хисаюки Фудзии объяснит толкование закона о местном самоуправлении на этой неделе.

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Поводом стал случай в Аките

Инициатива появилась после ситуации в городке Хатирогата в префектуре Акита. В мае местное собрание было вынуждено выразить недоверие тогдашнему мэру Кикуо Хатакэяме, который потерял сознание во время пребывания в должности, чтобы сделать возможной его отставку.

Действующий закон о местном самоуправлении не предусматривает механизма, по которому глава префектуры или муниципалитета, неспособный сообщить о своем решении, мог бы покинуть должность, кроме вотума недоверия местного собрания или петиции жителей об отзыве чиновника. После этого Хатирогата и Национальная ассоциация губернаторов попросили министерство создать новый механизм, который позволял бы отставку на основании обращения семьи или медицинского заключения.

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