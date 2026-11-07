Министерство обороны Японии планирует в этом финансовом году преобразовать 15-ю бригаду Сухопутных сил самообороны, дислоцированную в Нахе на Окинаве, в дивизию. План готовится на фоне напряженности в Тайваньском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Taipei Times. Издание ссылается на Yomiuri Shimbun, которая цитирует правительственные источники.

Бронетехника в Нахе

В рамках расширения Япония планирует впервые постоянно разместить в гарнизоне Наха колесные боевые машины Type 16 Maneuver Combat Vehicle и новые модульные бронированные машины AMV. Type 16 имеет восемь колес, оснащена 105-миллиметровой пушкой и может развивать скорость примерно до 100 км/ч.

По сравнению с гусеничными танками эти машины более мобильны на дорогах и лучше подходят для воздушной перевозки. Япония рассматривает их как один из основных элементов обороны юго-западных островов. В 2022 году машины Type 16 из других подразделений доставляли на остров Йонагуни, расположенный примерно в 110 км от Тайваня, для испытаний во время совместных японско-американских учений.

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Новые AMV планируют разместить на главном острове Окинава и островах Сакисима. Часть этих машин уже прибыла в гарнизон Наха. По данным источников, AMV должны усилить защиту военнослужащих и возможности перевозки личного состава.

Численность и командование

После преобразования бригады в дивизию численность Сухопутных сил самообороны Японии на Окинаве должна увеличиться примерно с 2300 до 3900 военнослужащих. Количество пехотных полков планируют увеличить с одного до двух.

Оборонное ведомство также перестраивает систему командования. Западная армия, отвечающая за оборону Окинавы, планирует передать под командование обновленной 15-й дивизии силы безопасности Мияко, дислоцированные на Миякодзиме, и силы безопасности Яэяма на Исигаки. В настоящее время оба подразделения напрямую подчиняются Западной армии. В гарнизоне Наха также должны создать новое разведывательно-боевое подразделение с машинами Type 16 для быстрого реагирования и разведки на передовой.

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