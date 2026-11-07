Правительство Японии планирует усилить образовательные программы для американских военнослужащих на Окинаве после дела о предполагаемом убийстве и хищении имущества, к которому причастен американский морской пехотинец. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Программы об Окинаве

Японские власти будут учитывать мнение префектуры в информационных материалах, которые предоставляют американским военным перед направлением в Японию. Меры по предотвращению повторения инцидентов согласовали правительство Японии и Вооруженные силы США в Японии.

Они предусматривают скорейшее введение лекций представителя МИД Японии по вопросам Окинавы. В 2027 финансовом году стороны также планируют начать новую образовательную программу о культуре и истории Окинавы.

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Япония и США намерены увеличить частоту совместного патрулирования и расширить районы его проведения в префектуре. Мотэги заявил, что важно принимать действенные меры для предотвращения инцидентов, а Япония продолжит консультации с Соединенными Штатами.

Ограничения для военных

Американскому морскому пехотинцу, служившему на базе США на Окинаве, предъявили обвинения в предполагаемом убийстве женщины в гостиничном номере в Нахе 3 октября и хищении ее вещей.

Американские военные на Окинаве сообщили, что продлят до 7 декабря комендантский час с полуночи до 5:00 для военнослужащих низших званий. Для старших по званию ограничения должны завершиться в воскресенье согласно установленному графику. Всем военнослужащим до 7 декабря также запрещено употреблять алкоголь вне места проживания после полуночи.

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