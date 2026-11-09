В Японии планируют создать приложение для изучения японского языка на основе искусственного интеллекта, которое позволит молодым поклонникам аниме и манги за рубежом вести диалоги с популярными персонажами. Разработкой должен заняться Фонд Японии по запросу Министерства иностранных дел страны после утверждения бюджета на следующий финансовый год, сообщает The Japan Times.

Запуск ожидается к 2028 финансовому году

Создание приложения планируют завершить к 2028 финансовому году. Его основной аудиторией должны стать молодые люди за пределами Японии, интересующиеся аниме и мангой. ИИ должен обеспечить возможность практиковать японский язык в диалогах с персонажами популярных аниме и манги.

В предыдущих приложениях и на сайтах Фонд Японии использовал оригинальных персонажей из-за ограничений, связанных с авторским правом. Для нового проекта организация намерена провести переговоры с правообладателями, чтобы получить разрешение на использование известных персонажей. Это также станет первым случаем использования искусственного интеллекта в языковых сервисах фонда.

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Аниме как инструмент культурной дипломатии

Япония стремится усилить культурную дипломатию, превращая международный интерес к своим культурным продуктам в более широкий круг сторонников страны. Особое внимание уделяется государствам Африки, Центральной и Южной Америки, где позиции Японии слабее, чем на других рынках.

Согласно опросу Фонда Японии за 2024 год, 61,3% учащихся зарубежных учреждений японского языкового образования назвали интерес к аниме, манге, J-pop и японской моде мотивацией для изучения японского языка. Число изучающих японский язык за пределами страны достигло рекордных 4 миллионов — на 5,4% больше, чем в предыдущем опросе 2021 года.

Министерство иностранных дел Японии запросило 1,83 млрд иен, или 11,6 млн долларов, на 2027 финансовый год для поддержки распространения японского контента за рубежом. Министерство надеется, что новое приложение расширит доступ к языковому образованию в регионах, где не хватает школ и квалифицированных преподавателей, и станет относительно недорогой альтернативой открытию новых образовательных центров.

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