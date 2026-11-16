Правительство Японии планирует создать в Азии сеть для обмена информацией о стихийных бедствиях и опытом, накопленным в Юго-Восточной Азии. Инициатива должна побудить страны региона внедрять системы раннего предупреждения, которые анализируют метеорологические данные и направляют оповещения до наступления стихийного бедствия, сообщает The Japan Times со ссылкой на правительственные источники.

Объявление на COP31

Японские власти планируют представить инициативу во время 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата — COP31, которая проходит в Турции. Через новую сеть правительство хочет распространять знания и примеры применения систем раннего предупреждения из шести стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Спутники, радары и предупреждения

Такие системы анализируют данные, собранные спутниками и радарами, чтобы предупреждать людей, которые могут пострадать от стихийных бедствий. В Японии к подобным сервисам относятся государственная система предупреждений о тепловом ударе и сервис Kikikuru, который показывает на карте риски оползней и наводнений.

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В 2023 году Япония запустила государственно-частный проект для распространения услуг, основанных на системах раннего предупреждения, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В его рамках изучались потребности рынка и целесообразность внедрения таких сервисов в государствах АСЕАН, а также поддерживались компании, стремившиеся развивать соответствующий бизнес в этих странах.

В частности, в Таиланде, где серьезной проблемой являются внезапные наводнения из-за резких изменений погоды, японская компания Weathernews предоставляет прогнозы и предупреждения о внезапных локальных ливнях. Японское правительство рассчитывает, что сеть поможет распространить системы раннего предупреждения в Азии и сократить потери и ущерб, связанные с изменением климата.

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