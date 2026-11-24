В ноябре правительство Японии впервые с февраля 2024 года ухудшило оценку потребительских расходов, отметив, что их восстановление, по-видимому, приостановилось. Рост цен негативно повлиял на настроения потребителей, сообщает Channel NewsAsia.

Оценка частного потребления

В октябре японское правительство заявляло, что потребительские расходы демонстрируют признаки восстановления. В ноябрьском отчете формулировку изменили: власти указали, что восстановление частного потребления, вероятно, приостановилось.

В то же время общая оценка состояния экономики не изменилась. Правительство считает, что японская экономика в целом умеренно восстанавливается. Ожидается, что улучшение условий занятости и доходов будет поддерживать это восстановление.

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Экспорт и промышленность

Власти впервые с июня повысили оценку экспорта, заявив, что он демонстрирует признаки восстановления. Причиной назвали оживление поставок в США и Евросоюз. Ранее правительство указывало на признаки того, что восстановление экспорта остановилось.

Также впервые с сентября улучшена оценка промышленного производства. Правительство сообщило, что оно в целом восстанавливается, в частности благодаря производству промышленного оборудования, включая оборудование для выпуска полупроводников. Оценка капитальных вложений бизнеса осталась без изменений: они продолжают восстанавливаться. Импорт, по данным правительства, не изменился.

Риски для восстановления

Правительство Японии также сохранило предупреждение о влиянии событий на Ближнем Востоке на экономику. Среди рисков для прогноза оно назвало последствия войны США и Израиля против Ирана, а также нестабильность на финансовых рынках.

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