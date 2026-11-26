Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA представило тестовую модель лунохода, который планируют отправить к южному полюсу Луны для поиска воды. Демонстрацию провели в аэрокосмическом центре JAXA в токийском городе Тёфу, сообщает The Japan Times.

Совместная миссия с Индией

Луноход станет частью совместной японско-индийской миссии Lunar Polar Exploration, или LUPEX. Его запуск на японской ракете H3 запланирован на 2028 финансовый год. Аппарат будет оснащён оборудованием для наблюдений и бурения, а Индия разрабатывает посадочный модуль для этого проекта.

Показанная модель выполнена в масштабе одной пятой от запланированного аппарата. Её создали для оценки проходимости по лунной поверхности, покрытой мелкой пылью — реголитом, а также для разработки технологий бурения для поиска воды под поверхностью Луны.

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Испытания на имитированной поверхности

Во время демонстрационного заезда луноход медленно двигался с помощью гусеничных механизмов, закреплённых на четырёх ногах. Он без труда преодолел камни и углубление, которое должно было имитировать лунный кратер.

Руководитель проекта LUPEX Такэси Хосино отметил, что использование ровера для передвижения является важным следующим этапом исследования Луны после миссий с точечной посадкой. По его словам, технологии бурения также могут быть полезны для строительства базы на Луне.

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