Япония планирует усилить налоговые проверки операций с криптоактивами после того, как Региональное налоговое бюро Токио выявило более 3,9 млрд иен, или $24,5 млн, незадекларированных доходов. Об этом сообщает CoinDesk.

Результаты проверок в Токио

По данным NHK, на которые ссылается издание, бюро проверило 91 пользователя криптоактивов в предыдущем финансовом году и начислило около 1,2 млрд иен, или $7,5 млн, дополнительных налогов. Многие из проверенных лиц вообще не подавали налоговых деклараций.

Согласно более раннему отчету бюро, за год до июня 2025 года выездные проверки индивидуальных криптотрейдеров в среднем давали 12,58 млн иен дополнительного налога на один случай. Это почти в три раза больше среднего показателя выездных проверок по налогу на доходы.

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Данные из-за рубежа

С 2027 года Япония должна ежегодно получать от налоговых органов других стран-участниц данные о криптовалютных операциях. Это позволит аудиторам сопоставлять сведения из деклараций японских резидентов с данными о покупке и продаже активов на зарубежных платформах.

Токийские налоговые инспекторы уже используют данные о транзакциях для оценки доходов и отбора лиц для аудита. Бюро и местные налоговые органы планируют привлечь больше специалистов и внедрять инструменты для анализа цифровых операций, а региональные бюро будут обмениваться результатами проверок.

В рамках Системы отчетности по криптоактивам Организации экономического сотрудничества и развития японские криптосервисы должны до 30 апреля 2027 года сообщить об операциях за 2026 год клиентов, являющихся налоговыми резидентами других участвующих юрисдикций. Отчеты будут содержать сведения о налоговом резидентстве клиентов и стоимости покупки и продажи каждого актива.

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