Министерство обороны Японии планирует до конца ноября опубликовать новые руководящие принципы применения искусственного интеллекта в оборонной сфере. Об этом в воскресенье в городе Йокосука префектуры Канагава заявил министр обороны Синдзиро Коидзуми, сообщает The Japan Times.

Обновление политики 2024 года

Для подготовки документа министерство обновит базовую политику в отношении ИИ, сформированную в июле 2024 года. Новые руководящие принципы будут предназначены для сотрудников ведомства и личного состава Сил самообороны Японии.

Коидзуми отметил, что с момента формирования предыдущей политики прошло лишь около двух лет. В то же время, по его словам, министерство не будет колебаться с ее пересмотром, поскольку сфера искусственного интеллекта быстро меняется.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Три принципа использования ИИ

Министр назвал три ключевых принципа будущих руководящих принципов. Первый предусматривает, что решения и ответственность за последствия использования ИИ должны оставаться за людьми.

Другие принципы касаются использования данных для усиления оборонных возможностей страны, а также баланса между быстрым распространением технологий искусственного интеллекта и повышением их безопасности. Коидзуми заявил, что Япония будет использовать ИИ и данные для укрепления оборонных возможностей страны и хочет продемонстрировать новое направление в этой сфере.

Читай нас в