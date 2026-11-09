Япония обратилась к Китаю за заверениями, что председатель КНР Си Цзиньпин поприветствует премьер-министра Японии Санаэ Такаити во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

Ожидания Токио

Японские чиновники ожидают, что китайский лидер как минимум пожмёт руку Такаити на встрече лидеров АТЭС. Это должно стать их первой встречей после спора вокруг Тайваня, который подорвал двусторонние отношения.

Как сообщает The Japan Times, японская сторона просила Пекин заверить, что к Такаити будут относиться так же, как к другим мировым лидерам. Об этом изданию сообщили знакомые с ситуацией люди, не уполномоченные публично обсуждать частные контакты.

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Возможный протест

По словам собеседников издания, Токио будет протестовать, если для конференции запланируют что-либо необычное в отношении Такаити. Отношения Японии и Китая в течение последнего года оказались на одном из самых низких уровней с момента нормализации отношений между странами в 1972 году.

Когда Китай в последний раз принимал АТЭС в 2014 году, Си Цзиньпин пожал руку тогдашнему премьер-министру Японии Синдзо Абэ, несмотря на напряжённые отношения. В то же время почву для тогдашней разрядки в двусторонних контактах готовили за несколько месяцев до саммита.

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