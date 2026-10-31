Япония добивается исключения Мьянмы из черного списка FATF — The Japan Times

Япония добивается исключения Мьянмы из черного списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), чтобы упростить ведение бизнеса в этой стране. Об этом The Japan Times сообщает со ссылкой на высокопоставленного чиновника японского правительства и еще одного человека, знакомого с вопросом.

Предложение Японии

Японская сторона хочет, чтобы FATF отменила требование к своим членам применять усиленную проверку финансовых операций, связанных с Мьянмой. Эти проверки должны предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма.

Если Мьянму исключат из списка, проверки операций с этой страной будут ослаблены. Это может облегчить деловые контакты с ней.

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Контекст по Мьянме

Военные Мьянмы захватили власть в результате переворота 2021 года. Страна также остается под вниманием из-за мошеннических центров и незаконных финансовых операций.

Как отмечается в материале, инициатива Японии является еще одним признаком того, что некоторые крупные державы стремятся ослабить международную изоляцию военного правительства Мьянмы.

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