Япония провела учения на случай аварии на АЭС Томари — The Japan Times

В Японии провели комплексные учения по реагированию на условную тяжелую аварию на атомной электростанции Томари, принадлежащей Hokkaido Electric Power. В учениях на Хоккайдо участвуют правительство префектуры, соответствующие муниципалитеты и Канцелярия Кабинета министров Японии. Как сообщает The Japan Times, ожидается участие около 8 500 местных жителей.

Сценарий аварии

Трехдневные учения продолжаются до воскресенья. Они включают упражнения непосредственно на АЭС Томари — впервые за 10 лет. По сценарию землетрясение у западного побережья Хоккайдо вызывает отказ оборудования на третьем реакторе станции, из-за чего система охлаждения становится неработоспособной.

На второй день учений премьер-министр Санаэ Такаити объявила ядерную чрезвычайную ситуацию в рамках сценария. Часть участников отрабатывала перевозку людей, которые условно подверглись радиационному облучению, а другие проводили через систему видеоконференцсвязи совещание по мерам реагирования.

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Статус третьего реактора

В 2025 году японский Орган ядерного регулирования пришел к выводу, что третий реактор АЭС Томари соответствует новым стандартам безопасности страны. Это является необходимым условием для его перезапуска. В то же время регулятор продолжает рассматривать план строительства, охватывающий детальный проект объектов реактора, поэтому сроки возобновления его работы остаются неопределенными.

В 2022 году окружной суд Саппоро частично удовлетворил иск местных жителей, требовавших остановить работу АЭС Томари, и выдал судебный запрет. Апелляционный суд Саппоро должен объявить решение по этому делу в январе следующего года.

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