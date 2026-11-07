Япония рассматривает возможность досрочно уплатить взнос в Международный уголовный суд за 2027 год на фоне санкций США против учреждения. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщает The Japan Times.

Риск перебоев с расчётами

В октябре администрация президента США Дональда Трампа включила МУС в санкционный режим, установив 180-дневный мораторий. В августе Вашингтон уже объявил санкции против председательницы суда Томоко Аканэ.

Если санкции будут полностью применены уже в апреле 2027 года, суд могут отрезать от расчётов в долларах США. Это способно нарушить его работу, в том числе выплату зарплат сотрудникам.

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Японский чиновник заявил, что без принятия мер МУС вскоре может столкнуться с дефицитом финансирования.

Взнос Японии

Обычно Токио уплачивает ежегодные взносы в суд после апреля — на основании бюджета нового финансового года. Если власти одобрят авансовый платёж за 2027 год, необходимые средства могут быть заложены во второй дополнительный бюджет на 2026 финансовый год.

Бюджет МУС на 2026 год составляет около 196 млн евро, или примерно 34,5 млрд иен. В этом году Япония внесла около 4,6 млрд иен — наибольшую сумму среди отдельных стран. Томоко Аканэ, являющаяся гражданкой Японии, попросила свою страну осуществлять взносы раньше. Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара заявил, что правительство рассмотрит возможные финансовые меры, поддерживая контакт с Аканэ и другими государствами.

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