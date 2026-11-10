Правительство Японии и правящий блок во главе с Либерально-демократической партией обсуждают пересмотр законодательства об активной киберзащите. Изменения могут разрешить мониторинг коммуникаций между субъектами внутри страны, чтобы эффективнее выявлять кибератаки, сообщает The Japan Times.

Действующие ограничения

Нынешние нормы позволяют отслеживать лишь коммуникации между иностранными государствами, проходящие через Японию, а также обмен данными между Японией и другими государствами. Представители правящей партии считают, что этих полномочий недостаточно для предотвращения атак.

Обсуждение поправок началось после серии утечек персональных данных. В пятницу премьер-министр Санаэ Такаити поручила участникам правительственного совещания по кибербезопасности рассмотреть законодательные изменения вместе с подготовкой пакета мер экстренного реагирования.

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Механизм активной киберзащиты

Программа активной киберзащиты Японии предусматривает мониторинг коммуникаций, проникновение в системы нападающих для нейтрализации угроз и усиление сотрудничества государства с частным сектором. Власти планируют отслеживать активность в киберпространстве еще до совершения атаки. В случае выявления ее признаков полиция и Силы самообороны Японии смогут проникать на серверы нападающих и нейтрализовать угрозы.

Япония планирует начать мониторинг коммуникаций к следующей осени после того, как в прошлом месяце вступили в силу положения о нейтрализационных операциях и государственно-частном сотрудничестве. Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара заявил, что правительство обсудит усиление возможностей по сбору информации.

Тайна коммуникаций

Бывший министр цифровой трансформации Масааки Тайра отметил, что следует обсудить, можно ли эффективно реагировать на угрозы, оставляя внутренние коммуникации вне мониторинга. В то же время некоторые ставят под сомнение соответствие такого контроля конституционной гарантии тайны коммуникаций. Правительство и правящий блок планируют провести тщательные консультации с учетом мнений экспертов.

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