Япония рассматривает возможность разработки новой дальнобойной противокорабельной ракеты, которую можно было бы запускать из контейнерных пусковых установок на различных типах кораблей. Об этом говорится в проекте руководящих принципов для следующей пятилетней программы наращивания оборонного потенциала, сообщает South China Morning Post со ссылкой на Kyodo News.

По данным издания, японское правительство изучит, можно ли использовать для ракеты коробчатые пусковые установки, похожие на грузовые контейнеры. Их потенциально можно было бы размещать на различных типах военно-морских судов.

Контейнерные пусковые установки

Корреспондент Naval News в Японии и эксперт Ёсихиро Инаба отметил, что Морские силы самообороны Японии давно интересуются контейнерными ракетными системами. По его словам, последние сообщения указывают на возможный переход инициативы от исследований к разработке системы вооружения.

Среди возможных носителей новой ракеты Инаба назвал морские патрульные корабли, транспортные суда и суда обеспечения. По его мнению, в случае потенциального конфликта с Китаем это могло бы заставить китайских военных учитывать, что дальнобойными ракетами может быть оснащено значительно больше японских кораблей.

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Точный тип ракеты пока не определен. В то же время японское агентство оборонных закупок в сообщении от 12 августа пригласило компании с опытом проектирования или производства управляемых ракет предоставить информацию и обсудить технические варианты новой морской противокорабельной ракеты и контейнерной пусковой установки.

Спутниковое наблюдение

Проект руководящих принципов также предусматривает создание системы спутникового наблюдения на средней околоземной орбите. Она должна будет непрерывно контролировать большие районы, обнаруживать и отслеживать вражеские военные корабли, а также дополнять планируемую японскую группировку спутников на низкой околоземной орбите.

Кроме того, документ предлагает приобрести безэкипажные надводные суда среднего размера для поисково-спасательных операций и запуска ракет, а также спутники для защиты японских космических аппаратов от возможных атак китайских и российских спутников. Правительство также стремится поддержать внутреннее производство оборонного оборудования и пересмотреть структуру и численность Сухопутных сил самообороны из-за трудностей с набором военнослужащих и снижения рождаемости.

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