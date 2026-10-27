Япония рассматривает регистрацию иностранных агентов — The Japan Times

Япония рассматривает возможность обязать людей, действующих от имени иностранных правительств, регистрироваться в качестве иностранных агентов. Такая норма может войти в новое законодательство против шпионажа, которое также будет предусматривать наказание за скрытое вмешательство в формирование политики и выборы. Об этом сообщает The Japan Times.

Предложение обсудили в понедельник на заседании экспертной группы по усилению разведывательных возможностей Японии. После доработки инициативы связанный с ней законопроект могут внести в парламент самое раннее во время сессии следующего года.

Кого может касаться регистрация

Согласно плану, люди, продвигающие интересы иностранного государства, должны будут регистрироваться в соответствующих органах, чтобы сделать свою деятельность прозрачной. Потенциально требование может распространяться на политических консультантов, исследователей аналитических центров и сотрудников рекламных агентств.

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Национальное полицейское агентство Японии выделило три вида вредоносного вмешательства: попытки влиять на политику через контакты с политиками или чиновниками, распространение информации для влияния на общественное мнение или выборы, а также предложение финансовых выгод для влияния на правительственные решения.

Какие нарушения могут наказываться

Правительство рассматривает наказание как за осуществление определенной деятельности без регистрации, так и за злонамеренные действия зарегистрированных агентов. Среди возможных нарушений обсуждаются сокрытие личности во время контактов с политиками или должностными лицами, а также применение угроз для принуждения людей к сотрудничеству.

Действующие японские законы охватывают, в частности, получение секретной информации, однако оставляют пробел в противодействии скрытому иностранному влиянию на политику, общественные настроения и избирательные процессы. В ходе дальнейших обсуждений должны определить круг лиц для регистрации, перечень подлежащих отчетности действий и наказания за несоблюдение требований. В качестве ориентира рассматриваются системы, действующие в США, Великобритании и Франции. Участники заседания также призвали четко очертить круг таких лиц, чтобы новые правила не препятствовали академическим обменам и работе СМИ.

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