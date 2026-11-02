Япония рассматривает регистрацию иностранных агентов — The Japan Times

Правительство Японии рассматривает введение системы регистрации иностранных агентов в рамках подготовки законодательства о противодействии шпионажу. Лица и организации, которые собирают информацию или проводят операции влияния от имени иностранных правительств, могут быть обязаны регистрироваться, чтобы сделать такую деятельность прозрачной, сообщает The Japan Times.

Кого может касаться регистрация

Японские власти планируют внести соответствующий законопроект в парламент уже следующей весной. Для обсуждения усиления разведывательных возможностей была создана экспертная группа, которой на прошлой неделе представили конкретный план регистрационной системы.

Правительство изучает возможность требовать предварительной регистрации от сотрудников консалтинговых компаний, аналитических центров и рекламных агентств, если они контактируют с государственными служащими, распространяют информацию, способную повлиять на выборы на государственные должности, или предоставляют деньги либо другие выгоды. Наказания могут предусмотреть для тех, кто не зарегистрируется, несмотря на такую обязанность, а также для зарегистрированных лиц, которые будут фальсифицировать данные о своей личности или прибегать к угрозам.

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Примеры операций влияния

Национальное полицейское агентство Японии, которое возглавляет разработку механизма, привело экспертам примеры операций влияния, не называя конкретных государств. В агентстве заявили, что примеры основаны на информации, полученной в ходе расследований. По данным полиции, в одном случае иностранный агент через посредников пытался предоставить выгоды членам парламента, чтобы добиться создания в Японии образовательного учреждения. В другом случае агент распространял пропаганду в пользу своей страны.

Япония уже приняла законы для противодействия похищению секретной информации иностранными субъектами, однако отдельного законодательства относительно действий, направленных на ненадлежащее влияние на политику и государственное управление, нет. Звучат опасения, что агенты иностранных государств могут лоббировать интересы своих стран, не раскрывая своей личности, и влиять на политиков, чиновников и граждан.

Опасения относительно свободы слова

В то же время границы будущих правил остаются неопределенными: в частности, должны ли регистрироваться сотрудники медиа и люди, действующие от имени союзников Японии. В категорию иностранных агентов потенциально могут попасть и граждане Японии. Японская федерация ассоциаций адвокатов в письменной позиции, опубликованной в феврале, предупредила, что такая система может привести к нарушениям прав человека. Участники экспертной группы призвали четко определить виды деятельности, требующие регистрации, чтобы не препятствовать законной работе и выражению мнений.

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