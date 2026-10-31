Правительство Японии рассматривает возможность введения программы выплат, привязанных к уровню дохода, для низкооплачиваемых работников. Ориентировочный размер ежегодной помощи может составить около ¥5 тыс., сообщает The Japan Times.

Как могут определять выплаты

Согласно опубликованным правительством материалам, фиксированную сумму ожидают предоставлять людям, которые работают и зарабатывают не более ¥1,19 млн в год. Предполагается, что размер выплаты будет постепенно увеличиваться, пока годовой доход не достигнет ¥1,6 млн. После превышения определенного уровня дохода помощь будут постепенно сокращать.

План изложен в документах, которые правительство представило на заседание финансового комитета Палаты представителей — нижней палаты парламента Японии. Комитет рассматривает законопроекты о снижении налога на потребление для продуктов питания с 8% до 1% на два года, начиная с апреля следующего года, а также о введении новой программы помощи.

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Ориентировочный бюджет программы

Правительство планирует направлять на выплаты в общей сложности ¥600 млрд в год — сумму, эквивалентную 1% налога на потребление. По простому расчету это составляет ¥5 тыс. на человека. Правительство указало в документах, что будет рассматривать этот показатель как ориентир при определении помощи для работников с низкими доходами.

Правительство также оценило, что средняя выплата могла бы достигнуть ¥30 тыс., если право на нее получат около 20 млн человек с годовым доходом от ¥1 млн до ¥3,5 млн. Министр финансов Сацуки Катаяма подчеркнула, что эти цифры являются лишь справочными, а конкретных предложений правительство еще не представило.

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