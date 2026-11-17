В Японии правительство и правящие партии рассматривают ужесточение налогообложения краткосрочной перепродажи квартир, которую считают одним из факторов роста цен на жилье в Токио и других городах. Об этом The Japan Times сообщила со ссылкой на источники.

Налог при продаже в течение года

Сейчас совокупная ставка налога на прирост капитала от перепродажи квартир для физических лиц составляет около 40% для недвижимости, находившейся в собственности не более пяти лет, и около 20% — для объектов, находившихся в собственности более пяти лет.

Для квартир, проданных в течение года после приобретения, власти рассматривают введение ставки в 52%. Для компаний в случае такой краткосрочной перепродажи предлагают взимать дополнительный налог, эквивалентный 10% прироста капитала.

Изменения для новостроек

Правительство и правящий блок также планируют отменить льготу, снижающую налог на приобретение недвижимости с 4% до 3% для новых квартир, если покупатель перепродает объект в течение года и не проживает в нем.

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Ожидается, что более строгие правила будут сдерживать спекулятивные сделки. Их должны включить в пакет налоговой реформы на 2027 финансовый год.

Цены в Токио растут

По данным Института экономики недвижимости, средняя цена новых квартир, выставленных на продажу в столичном регионе Токио в первой половине 2026 финансового года, составила 114,94 млн иен. Она впервые превысила отметку в 100 млн иен.

Цены на вторичном рынке квартир также растут. В то же время ставки по ипотеке повышаются вслед за увеличением ставок Банком Японии, что все больше осложняет покупку жилья для обычных домохозяйств.

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